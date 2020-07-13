13.07.2020 (07:32)

Артиллеристы ВВО в Еврейской автономии нанесли огневые удары современными самоходными гаубицами «Мста-С»

Артиллерийские подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области, нанесли огневые удары современными самоходными гаубицами (СГ) «Мста-С». Стрельбы состоялись в рамках проводимого единого дня огня артиллерийских подразделений.

Расчеты совершили марш на один из полигонов региона и подготовили позиции для стрельбы. Получив координаты, нанесли серию артиллерийских ударов по целям, имитирующим скопление техники условного противника, находящейся на удалении от 12 до 18 километров.

По результатам боевых стрельб расчеты показали высокую результативность. Выполнено более 20 огневых задач с нанесением точечных ударов, работе по площадным целям и установкой неподвижного заградительного огня.

Справочно: 152-мм высокомобильная бронированная самоходная гаубица «Мста-С» предназначена для поражения открытых и защищенных целей: живой силы, бронированной и небронированной боевой техники, полевых фортификационных сооружений, средств ПВО, пунктов управления противника и объектов его тыла. Новая артиллерийская система пришла на замену СГ «Акация» и превосходит свою предшественницу по дальности стрельбы и ходовым характеристикам. Самоходные гаубицы «Мста-С» оснащены оборудованием, интегрированным со спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.

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