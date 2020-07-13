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13.07.2020 (07:28)

В Республике Бурятия завершается весенний призыв

На призывном пункте столицы Бурятии состоялась очередная отправка в войска более 100 новобранцев.

В связи с проводимыми мерами по недопущению заболеваемости военнослужащих, заноса и распространения инфекционных заболеваний, для граждан, прибывающих в составе групп призывников, организовано экспресс тестирование на определение заболевших новой короновирусной инфекцией. Помимо этого на призывном пункте организована дезинфекция въезжающего транспорта и личных вещей призывников.

Молодое пополнение будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и частях Тихоокеанского флота.

Проводить молодых людей пришли их семьи, друзья и близкие.

С начала весенней призывной кампании военными комиссариатами Бурятии призвано и отправлено в войска  порядка  900 человек.

Напомним, что военными комиссариатами Восточного военного округа, дислоцированными в Республике Бурятия, вынесено решений о призыве около 1 тысячи жителей Республики для прохождения военной службы по призыву.

Завершится весенняя призывная кампания 15 июля текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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