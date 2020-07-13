13.07.2020 (07:28)
В Республике Бурятия завершается весенний призыв
На призывном пункте столицы Бурятии состоялась очередная отправка в войска более 100 новобранцев.
В связи с проводимыми мерами по недопущению заболеваемости военнослужащих, заноса и распространения инфекционных заболеваний, для граждан, прибывающих в составе групп призывников, организовано экспресс тестирование на определение заболевших новой короновирусной инфекцией. Помимо этого на призывном пункте организована дезинфекция въезжающего транспорта и личных вещей призывников.
Молодое пополнение будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и частях Тихоокеанского флота.
Проводить молодых людей пришли их семьи, друзья и близкие.
С начала весенней призывной кампании военными комиссариатами Бурятии призвано и отправлено в войска порядка 900 человек.
Напомним, что военными комиссариатами Восточного военного округа, дислоцированными в Республике Бурятия, вынесено решений о призыве около 1 тысячи жителей Республики для прохождения военной службы по призыву.
Завершится весенняя призывная кампания 15 июля текущего года.