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13.07.2020 (06:01)

В Амурское объединение ВВО впервые поступили новейшие металодетекторы, позволяющие обнаружить предметы весом в несколько грамм

Для оснащения контрольно-пропускных пунктов общевойсковой армии Восточного военного округа, со штабом дислокации в г.Белогорск Амурской области, впервые поступила партия новейших многозонных стационарных арочных металодетекторов отечественного производства.

Поступившие металлодетекторы работают под управлением встроенного компьютера и реализует алгоритм многозонного обнаружения предмета. Многофункциональный цветной светодиодный индикатор мгновенно отображает участки под аркой, в которых зарегистрировано появление опасного предмета. Кроме того, при работе металлодетектор может использоваться выносной цветной дисплей.

Металлодетектор имеет 20 заводских и 4 пользовательские программы селективного детектирования оружия, а также иных металлических предметов, представляющих опасность. Программы разработаны для различных вариантов угроз и обеспечивают надежное обнаружение предметов из черных и цветных металлов весом в несколько грамм. Параметры реагирования на вес металлов   регулируется оператором и контролируется программой.

Поступившее оборудование значительно усилит контроль пропуска на территорию режимных объектов, а также упростит процедуру досмотра. Первые комплексы планируется установить на важные объекты объединения. Поставки будут продолжены.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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