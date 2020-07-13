13.07.2020 (07:22)

Снайперы Приморской общевойсковой армии ВВО опробовали СВ-98

Со снайперскими подразделениями Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проведено тактико-специальное учение по поражению мишеней на максимальных дальностях.

В рамках мероприятия на общевойсковом полигоне «Сергеевский», дислоцированном в Приморском крае, военнослужащие совершенствовали практические навыки по огневой и тактическо-специальной подготовке, также поражали мишени из снайперских винтовок СВ-98. Задачи отрабатывали в составе снайперских пар, днем и ночью с использованием ночных и тепловизионных прицельных комплексов.

В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки приняло участие около 50 военнослужащих.

В ходе учений лучшие результаты показали военнослужащие мотострелкового соединения Приморской общевойсковой армии ВВО, дислоцируемого в г. Бикин Хабаровского края.

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