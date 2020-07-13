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13.07.2020 (07:18)

На Камчатке инженерно-десантное подразделение морской пехоты ТОФ провело специальное учение

На Камчатке инженерно-десантное подразделение соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России провело специальное тактическое учение.

 Согласно полученной вводной морские пехотинцы на боевой технике совершили марш в район проведения учений на учебно-тренировочный комплекс «Радыгино».

На полигоне военные инженеры подготовили специальную технику для обеспечения практических действий соединения морской пехоты в наступлении. Для этого специалисты проделали проходы в минных полях в полосе наступления, готовили пути движения и маневрирования, проводили мероприятия по маскировке действий сил.

Кроме того, инженеры отработали нормативы выполнения работ при разминировании прибрежной полосы и подготовке проходов десантным кораблям для безопасной высадки десанта.

Учения проходили в условиях, приближенных к боевым с применением комплексов беспилотных летательных аппаратов. К нему привлекалось более 100 военнослужащих и 25 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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