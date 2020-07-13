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13.07.2020 (07:15)

Спецназ и морские пехотинцы ВВО до конца года выполнят около 20 тысяч прыжков с парашютом

Военнослужащие подразделений специального назначения и морской пехоты Восточного военного округа  до конца текущего года выполнят 20 тысяч прыжков  с парашютом.

В ходе воздушно-десантной подготовки подразделения специального назначения и морской пехоты выполняют  десантирование с  высот от 600 до 1600 метров, в том числе с оружием. Отработают сброс груза на парашютных системах в специальных мягких контейнерах с вертолетов Ми-8амтш.

Группы спецназа ВВО, выполняющие десантирование на управляемых парашютах «Арбалет-2», отработают прыжки с максимально возможных высот на точность приземления.

В текущем году   десантирование выполняется с вертолетов Ми-8АМТШ  на современных парашютных системах Д-10 и «Арбалет-2».

Сначала года  в ВВО было выполнено более 12 тысяч прыжков с парашютом.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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