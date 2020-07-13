13.07.2020 (07:10)

В ВВО начался комплекс учений по развертыванию пунктов управления

С военнослужащими подразделений войск связи Восточного военного округа в рамках мероприятий боевой подготовки, начался комплекс учений по развертыванию пунктов управления.

На полигонах ВВО в учениях по развертыванию пунктов управления задействовано около 3 тысяч военных связистов, более 800 единиц специальной техники связи.

В ходе практической части мероприятий военнослужащие организуют устойчивую и защищенную связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

Военные связисты выполнят нормативы по развертыванию, работе и передислокации современных аппаратных станций и комплексов связи, как в дневное, так и в ночное время.

При проведении учений проверяется работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по организации радиосвязи на коротковолновых и ультракоротковолновых частотах в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной цифровой аппаратуры.

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