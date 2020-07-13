13.07.2020 (07:04)
На Камчатке в День Военно-Морского Флота состоится морской парад, военно-спортивный праздник и торжественное прохождение войск
26 июля в Петропавловске-Камчатском в честь Дня Военно-Морского Флота состоится морской парад и военно-спортивный праздник, а также торжественное прохождение парадных расчетов Петропавловск-Камчатского гарнизона.
Планируется, что для проведения морского парада в Авачинской бухте сформируют парадный строй из 8 боевых кораблей. Ещё 17 кораблей и катеров будут задействованы в эпизодах военно-спортивного праздника.
Во время сухопутной части парада в составе парадных расчётов пройдут сводные роты почетного караула, управления Войск и сил на Северо-востоке России, соединения ПВО, береговых ракетчиков, отдельной бригады морской пехоты, отдельного смешанного авиационного полка и береговой охраны ФСБ по Арктическому району.
По традиции в День ВМФ состоятся показательные выступления подразделения разведчиков соединения морской пехоты и концерт сводного оркестра ОКВС.
На площади им. В.И. Ленина для показа будет выставлена боевая техника, образцы вооружения и снаряжения береговых войск ТОФ.
Для гостей праздника запланирована работа полевых кухонь.