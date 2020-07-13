Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.07.2020 (06:56)

В тренировке кронштадтского парадного строя кораблей состоявшейся в Финском заливе, приняли участие корабли крупного водоизмещения.

В тренировке парадного строя боевых кораблей,  который на Главном военно-морском параде   пройдет  по Кронштадтскому рейду,  приняли участие корабли крупного водоизмещения. Среди них  большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Минск» и «Королёв».

Движение в парадном строю, также, отработали  малые ракетные корабли «Ливень» и «Пассат», корвет «Стойкий» и другие корабли кронштадтской составляющей Главного военно-морского парада.

Тренировка состоялась под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева.

В ходе тренировки, которая проходила  на открытой воде в  морском районе Финского залива ,    экипажи кораблей   отрабатывали   движение в кильватерной колонне с заданной скоростью, удерживая назначенный курс.

   Проверялась слаженность корабельных боевых расчетов,    подготовка  вахтенных офицеров кораблей и штурманских специалистов к плаванию в акватории Кронштадта, отрабатывалась система связи.

Накануне тренировки, по плану, утвержденному Главкомом ВМФ России Адмиралом Евменовым, с командирами кораблей и катеров – участников Главного военно-морского парада была проведена тактическая летучка.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Новости по теме:
Корабли крупного водоизмещения прибыли для подготовки и участия в Главном Военно-Морском Параде
Корабли и катера нового поколения – участники предстоящего Главного военно-морского парад приняли участие в тренировке в Финском заливе.
Для участия в Главном военно-морском параде в Кронштадт прибыл отряд ракетных кораблей Балтийского флота
На форуме «АРМИЯ-2020» обсудят перспективы развития морской пехоты Военно-Морского Флота

Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false