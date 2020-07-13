13.07.2020 (06:56)

В тренировке кронштадтского парадного строя кораблей состоявшейся в Финском заливе, приняли участие корабли крупного водоизмещения.

В тренировке парадного строя боевых кораблей, который на Главном военно-морском параде пройдет по Кронштадтскому рейду, приняли участие корабли крупного водоизмещения. Среди них большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Минск» и «Королёв».

Движение в парадном строю, также, отработали малые ракетные корабли «Ливень» и «Пассат», корвет «Стойкий» и другие корабли кронштадтской составляющей Главного военно-морского парада.

Тренировка состоялась под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева.

В ходе тренировки, которая проходила на открытой воде в морском районе Финского залива , экипажи кораблей отрабатывали движение в кильватерной колонне с заданной скоростью, удерживая назначенный курс.

Проверялась слаженность корабельных боевых расчетов, подготовка вахтенных офицеров кораблей и штурманских специалистов к плаванию в акватории Кронштадта, отрабатывалась система связи.

Накануне тренировки, по плану, утвержденному Главкомом ВМФ России Адмиралом Евменовым, с командирами кораблей и катеров – участников Главного военно-морского парада была проведена тактическая летучка.

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