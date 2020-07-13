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13.07.2020 (00:00)

Корабли крупного водоизмещения прибыли для подготовки и участия в Главном Военно-Морском Параде

«Отряд кораблей Северного флота в составе большого десантного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и атомного подводного ракетного крейсера «Орёл» прибыл в Финский залив для участия Главном Военно-Морском Параде. В ближайшие дни отряд приступит к мероприятиям по плану подготовки к Параду», - сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, где рассматривался  вопрос готовности акватории Кронштадтского рейда к  временному базированию кораблей крупного водоизмещения.

Адмиралу Николаю Евменову на совещании было доложено том , что  экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и атомного подводного ракетного крейсера «Орёл»  в ходе межфлотского перехода отработали ряд корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне, тренировки по обмену сигналами в ночное и дневное время, тренировки по борьбе за живучесть. С вахтенными офицерами и штурманами были проведены контрольные занятия познанию навигационных особенностей плавания в акватории Балтийского моря.

Главком ВМФ поставил задачу руководителям всех звеньев максимально эффективно и тщательно провести тренировки Главного военно-морского парада, которые начнутся со вторника на Кронштадском рейде и на Неве.  Первый этап тренировок проводился в морских районах Финского залива.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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