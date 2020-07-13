13.07.2020 (06:30)

В Подмосковье в ходе тренировок экипажи БМП танковой армии ЗВО выполняют нормативы по форсированию водной преграды

На полигоне Алабино в Московской области более 500 военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили комплексным тренировкам по форсированию водной преграды шириной более 150 метров.

Механики-водители боевых машин пехоты БМП-2 отрабатывают на практике различные способы преодоления вододрома, в частности выполняют упражнения по входу, выходу из воды и вождению на плаву.

При прохождении водной преграды экипажи БПМ2 экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае нештатной ситуации.

В тоже время, военнослужащие технических подразделений проводят регулярные тренировки по эвакуации экипажей и техники с водной поверхности при возникновении условных нештатных ситуаций. Для допуска к вождению на воде экипажи БПМ2 прошли курс теоретической и практической легководолазной подготовки.

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