13.07.2020 (06:30)
В Подмосковье в ходе тренировок экипажи БМП танковой армии ЗВО выполняют нормативы по форсированию водной преграды
На полигоне Алабино в Московской области более 500 военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили комплексным тренировкам по форсированию водной преграды шириной более 150 метров.
Механики-водители боевых машин пехоты БМП-2 отрабатывают на практике различные способы преодоления вододрома, в частности выполняют упражнения по входу, выходу из воды и вождению на плаву.
При прохождении водной преграды экипажи БПМ2 экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае нештатной ситуации.
В тоже время, военнослужащие технических подразделений проводят регулярные тренировки по эвакуации экипажей и техники с водной поверхности при возникновении условных нештатных ситуаций. Для допуска к вождению на воде экипажи БПМ2 прошли курс теоретической и практической легководолазной подготовки.