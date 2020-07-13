13.07.2020 (07:00)

В Подмосковье гранатометные расчеты ЗВО уничтожили танки условного противника

В Московской области на полигоне «Алабино» с гранатометчиками Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли боевые стрельбы с применением гранатометов РПГ-7 и АГС-17 в рамках тактико-специального учения.

Военнослужащие закончили теоретический, подготовительный курс по ведению огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и приступили к практическим занятиям на войсковом стрельбище. Мишени имитирующие тяжело бронированную технику находились на подвижной платформе и двигались вдоль направления стрельбы, что осложняло задачу гранатометчикам.

Точными выстрелами под башню и в кормовую часть танков, гранатометные расчеты уничтожили свыше 80 единиц тяжелой техники условного противника.

Также военнослужащие отработали огонь по наступающей живой силе условного противника из автоматических гранатометов на станке АГС-17 «Пламя» на расстоянии 1300 метров до цели.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано более 100 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой дивизии ЗВО.

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