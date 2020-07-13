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13.07.2020 (06:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по специальной подготовке на миротворческом посту

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке.

По замыслу занятия, принимая во внимание тот факт, что российские миротворцы не раз оказывали помощь местным жителям попавших в чрезвычайную ситуацию вблизи миротворческого поста, условный противник совершил умышленный поджог транспортного средства для отвлечения внимания личного состава поста с целью беспрепятственного провоза в Зону безопасности боеприпасов и вооружения.

Военнослужащие бодрствующей смены поста выдвинулись в район возгорания и вызвали подразделение ликвидации последствий. В момент отсутствия бодрствующей смены условные террористы предприняли попытку провезти через пост запрещенные предметы. При досмотре транспортного средства личный состав обнаружил оружие и боеприпасы, после чего отработал действия по задержанию условного противника.

Прибывшее подразделение ликвидации последствий оцепило взрывоопасную местность и устранило условное возгорание транспортного средства.

Занятие прошло на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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