12.07.2020 (18:00)

Конкурсанты Всеармейского этапа международного конкурса аварийно-спасательных подразделений вышли на «Специальную полосу»

Конкурсанты Всеармейского этапа международного конкурса аварийно-спасательных подразделений вышли на «Специальную полосу»,

На данном этапе участники продемонстрируют навыки в тушении очагов пожара, прохождении заблокированного прохода, прохождение огненно-штурмовой полосы, а также в спасении «пострадавшего».

Определит лучших: время прохождения полосы и правильность выполнения упражнений на данном этапе, которое оценит компетентная коллегия судей.

В конкурсе принимают участие сборные команды Тихоокеанского

и Северного флотов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, 12-го Главного управления Минобороны РФ,

а также служба пожарной безопасности МО РФ.

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