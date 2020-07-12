12.07.2020 (17:50)

Военные кинологи вышли на полосу «Дог биатлона» Всеармейского этапа международного кинологического конкурса «Верный друг»

В 470 учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области начался отбор лучших участников в ходе первого этапа игр кинологического конкурса «Верный друг» -

«Дог биатлон» (индивидуальная гонка).

По правилам первого упражнения – «Дог биатлон», военнослужащим со своими служебными собаками предстоит преодолеть дистанцию в 3200 метров с двумя огневыми рубежами.

Судейская коллегия оценит правильность прохождения маршрута расчетом, его время, а также действия служебной собаки, которая по правилам не должна уходить с маршрута и постоянно находится впереди своего вожатого.

На первом огневом рубеже после старта производится стрельба из мелкокалиберной биатлонной винтовки БИ-7-2, в положении лежа, второй огневой рубеж, - стрельба из мелкокалиберной винтовки в положении стоя.

В конкурсе участвуют военнослужащие со служебными собаками из четырех военных округов и Северного флота, Воздушно-космических сил России, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, центральных органов военного управления Минобороны России со всех регионов России - победителей окружных, этапов видов и родов войск ВС РФ.

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