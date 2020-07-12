12.07.2020 (15:34)

Танкисты Кантемировской танковой дивизии выполнили норматив по уничтожению низколетящих воздушных целей

В Подмосковье на полигоне «Головеньки» военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа отработали действия по уничтожению низколетящих воздушных целей из 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд».

Перед командирами танков на 15 секунд поднимались цели на расстоянии от 300 до 1500 метров, задачей танкистов было уничтожить мишени имитирующие летательные аппараты условного противника. Не смотря на сложность ведения огня, стоя в башне танка, танкисты выполнили норматив, поразив все мишени.

После отработки норматива по уничтожению низколетящих целей, военнослужащие сдали нормативы по стрельбе из стрелкового оружия из башни танка и поражение противника ручной гранатой. Всего в стрельбах приняло участие более 200 военнослужащих и свыше 70 единиц вооружения и военной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО.

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