12.07.2020 (15:26)

Корабли и катера нового поколения – участники предстоящего Главного военно-морского парад приняли участие в тренировке в Финском заливе.

Самые современные боевые корабли и катера ВМФ России, приняли участие в сегодняшней тренировке в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля в День ВМФ. Тренировка состоялась в назначенном районе Финского залива и к ней были привлечены около 20 кораблей и катеров парадного строя, которому предстоит в день Парада пройти по Неве. Среди участников тренировки – малые ракетные корабли «Советск», «Великий Устюг», «Мытищи», оснащенные самым современным радиотехническим вооружением, а также высокоточным ракетным оружием, корабли противоминной обороны «Владимир Емельянов» и «Александр Обухов», обладающие самым большим в мире монолитным корпусом из стеклопластика, новейшие противодиверсионные катера «Юнармеец Дагестана», «Юнармеец Татарстана», Юнармеец Заполярья», «Юнармеец Поморья», «Валерий Федянин». Также, в тренировке приняли участие, впервые участвующие в Главном военно-морском парада большие гидрографические катера Георгий Зима» и «Михаил Казанский», оснащенные самым современным оборудованием для гидрографических исследовательских работ.

Тренировку провел Командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.

В ходе тренировки, которая стала третье по счету, экипажи кораблей и катеров успешно выполнили задачу, отработав элементы движения в составе тактических групп с заданной скоростью по утвержденному курсу, организацию связи. Отрабатывалась и проверялась подготовка вахтенных офицеров кораблей, штурманских специалистов и вахтенных сигнальщиков.

Ранее, по плану, утвержденному Главкомом ВМФ России Адмиралом Евменовым, с командирами кораблей и катеров – участников Главного военно-морского парада была проведена тактическая летучка.

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