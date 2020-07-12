12.07.2020 (15:12)
В железнодорожном соединении ЦВО состоялась торжественная церемония принятия новобранцами военной присяги
Центрального военного округа, дислоцированного в Екатеринбурге, состоялась торжественная церемония принятия призывниками военной присяги.
К присяге были приведены 40 новобранцев весеннего призыва. Торжественное мероприятие прошло в соответствии требований по не допущению распространения короновирусной инфекции, военнослужащие придерживались социальной дистанции, соблюдался масочный режим.
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