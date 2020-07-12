12.07.2020 (15:09)

Командующий 41 армией Яков Резанцев обсудил с Администрацией Тувы вопросы организации и проведения конкурса «Конный марафон»

Командующий 41 общевойсковой армией (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) Яков Резанцев принял участие в совещании с представителями Администрации Республики Тыва по вопросам организации и проведения всеармейского этапа международных соревнований «Конный марафон».

В ходе совещания были затронуты вопросы взаимодействия между структурами при проведении конкурса. Командующий 41 армии отметил, что власти Тувы всегда оказывают помощь в организации игр, за что выразил им особую благодарность.

Отборочный этап всеармейских соревнований «Конный марафон» между лучшими военнослужащими конных подразделений состоится с 13 по 18 июля на горном полигоне «Кара-Хаак» в рамках АрМИ-2020.

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