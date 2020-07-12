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12.07.2020 (13:02)

Первые новобранцы мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа приняли воинскую присягу

В мотострелковом соединении 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной на территории Алтайского края, прошла церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения.

Более 30 первых новобранцев, призванных весной этого года, в торжественной обстановке произлесли клятву на верность Родине. Все они уже прошли медицинское осмотры, проверку на профессиональную пригодность, получили начальные знания по строевой, огневой подготовке и общевоинским уставам.

Торжественное мероприятие прошло со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Все присутствующие были обеспечены медицинскими масками, а помещения и площадки обработаны дезинфицирующими растворами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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