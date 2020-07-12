12.07.2020 (14:58)
Российские специалисты РХБЗ провели санобработку школы в Киргизии
Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике, провели мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке школы, где проходит сдача единого государственного экзамена.
Специалисты РХБ защиты провели обработку здания, классов, коридоров российской школы, расположенной на территории военной базы. Кроме того, специальным раствором обработаеы и парты.
Как ранее сообщалось, на контрольно-пропускных пунктах военнослужащие обрабатывают дезинфицирующим раствором весь автомобильный транспорт, прибывший в расположение части с аэродрома или хозяйственных работ. Проводят термометрию водителей и пассажиров. Также проводится обработка медицинских учреждений, солдатской столовой, мест проживания военнослужащих. На военном аэродроме обрабатываются помещения контрольно-диспетчерского пункта, а также помещения технического обслуживания авиационной техники. Применяются специальные авторазливочные станции, предназначенные для дезинфекции отдельных участков местности и дорог. Для поддержания иммунитета в солдатских столовых личному составу выдаются продукты с высоким содержанием фитонцидов: лук, чеснок, цитрусовые, а также витаминные салаты и напитки.
Объединенная военная российская база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.