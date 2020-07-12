12.07.2020 (13:23)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили состязание среди экипажей БТР

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершились состязание на звание лучшего экипажа БТР-70.

В рамках конкурса экипажи БТР-70 преодолевали маршрут протяженностью 6 километров с естественными и искусственными препятствиями, а также отрабатывали стрельбу по мишеням имитирующие живую силу и легкобронированную технику условного противника.

По условиям состязания маршрут был разделен на два круга. На первом круге экипажам необходимо было поразить из КПВТ мишень имитирующую бронетранспортер, который располагался на расстоянии 1100 метров имея в наличие 20 патронов. На втором круге экипажам необходимо было поразить мишени, имитирующие ручной противотанковый гранатомёт и две мишени, имитирующих группу пехоты дальность до которых составляла 400 метров. За каждую непораженную мишень назначался штрафной круг.

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