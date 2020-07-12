12.07.2020 (13:14)
Под Самарой в соединении управления 2-й армии ЦВО прошли спортивно-массовые мероприятия
В соединении управления 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированном в Самарской области, прошли спортивно-массовые мероприятия.
С приветственным словом к военнослужащим обратился командир соединения полковник Михаил Морозов, после чего с поднятием Государственного флага Российской Федерации торжественно открыл спортивный праздник. Связисты состязались в беге в составе подразделений на 3 километра, военно-спортивной эстафете и подтягивании на перекладине.
По итогам спортивного мероприятия первое место заняла сборная команды подразделения спутниковой связи, второе – подразделения обеспечения, замкнула тройку лидеров команда из управления соединения.
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