12.07.2020 (13:14)

Под Самарой в соединении управления 2-й армии ЦВО прошли спортивно-массовые мероприятия

В соединении управления 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированном в Самарской области, прошли спортивно-массовые мероприятия.

С приветственным словом к военнослужащим обратился командир соединения полковник Михаил Морозов, после чего с поднятием Государственного флага Российской Федерации торжественно открыл спортивный праздник. Связисты состязались в беге в составе подразделений на 3 километра, военно-спортивной эстафете и подтягивании на перекладине.

По итогам спортивного мероприятия первое место заняла сборная команды подразделения спутниковой связи, второе – подразделения обеспечения, замкнула тройку лидеров команда из управления соединения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице