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12.07.2020 (13:14)

Под Самарой в соединении управления 2-й армии ЦВО прошли спортивно-массовые мероприятия

В соединении управления 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированном в Самарской области, прошли спортивно-массовые мероприятия.

С приветственным словом к военнослужащим обратился командир соединения полковник Михаил Морозов, после чего с поднятием Государственного флага Российской Федерации торжественно открыл спортивный праздник. Связисты состязались в беге в составе подразделений на 3 километра, военно-спортивной эстафете и подтягивании на перекладине.

По итогам спортивного мероприятия первое место заняла сборная команды подразделения спутниковой связи, второе – подразделения обеспечения, замкнула тройку лидеров команда из управления соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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