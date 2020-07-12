12.07.2020 (13:05)

Команда Северного флота приступила к участию во Всеармейском этапе международного конкурса аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район-2020»

Команда Северного флота (СФ) приняла участие в открытии Всеармейского этапа международного профессионального конкурса военнослужащих аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район-2020», стартовавшего накануне в Сергиевом Посаде Московской области на базе Межвидового учебного центра.

Северный флот в данном конкурсе профессионального мастерства представляет команда, которую готовил капитан 2 ранга Павел Коновалов - главный инженер арсенала комплексного хранения (АКХ) г.Североморск Центра материально-технического обеспечения (ЦМТО) СФ.

Основу команды составляют военнослужащие арсеналов комплексного хранения ЦМТО СФ, которые будут представлять Северный флот в подобных состязаниях уже в третий раз. В составе команды 7 офицеров, 3 мичмана и 5 военнослужащих-контрактников. Капитан команды - капитан 3 ранга Андрей Иванченко – специалист АКХ ЦМТО СФ из города Заозерска.

В прошлом году команда Северного флота заняла третье место во Всеармейского этапа международного профессионального конкурса военнослужащих аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район-2019».

Завтра команда Северного флота начнет состязания с коллегами из команды Воздушно-космических сил.

В ходе состязаний военнослужащие, кроме нормативов по огневой и физической подготовке, отработают прохождение элементов огненно-штурмовой полосы и специальной полосы препятствий, преодолевая трудности, с которыми спасатели сталкиваются при выполнении задач.

Помимо команды североморцев, в конкурсе, который проводится под руководством начальника 12 Главного управления Министерства обороны генерал-майора Игоря Колесникова, принимают участие сборные команды Тихоокеанского флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, 12-го Главного управления Минобороны РФ, а также служба пожарной безопасности МО РФ.

Победители соревнований представят Вооруженные Силы России на Армейских международных играх в августе, соревнуясь с командами иностранных государств.

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