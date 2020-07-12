12.07.2020 (12:53)

Зенитчики ЮВО одержали победу в конкурсе «Чистое небо-2020»

На базе Учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск состоялось торжественное закрытие Всеармейского конкурса «Чистое небо». По итогам конкурса зенитчики Южного военного округа (ЮВО) стали победителями в общекомандном зачете.

Второе место завоевала команда Западного военного округа, третье место у зенитчиков Центрального военного округа.

«Армейский спорт и высокие профессиональные достижения, - гарант мира и спокойствия в нашей стране. Желаю вам доброго здоровья, оптимизма, мужества и новых побед на благо войсковой противовоздушной обороны», - сказал начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

На полигоне «Ейский» в Краснодарском крае в течении недели соревновались военнослужащие отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на бронетранспортерах БТР-80 и БТР-82А.

В ходе конкурса зенитчики выполняли боевые стрельбы из переносного зенитного ракетного комплекса по скоростной воздушной цели с места и в движении, на встречу, вдогон, а также по внезапно появляющемуся ударному вертолету.

Мишени типа «вертолёт» были установлены на дальности около 1,2 тыс. м. Высота подъёма мишеней 10-15 м. Максимальное время на стрельбу определялось временем показа мишеней – около 50 сек.

За время проведения соревнований военнослужащие израсходовали более 5 тыс. боеприпасов, в том числе около 100 зенитных управляемых ракет и свыше 30 скоростных имитаторов воздушных целей.

Также в ходе соревнований свое мастерство в преодолении различных препятствий, таких как «брод», «холм», «противотанковый ров с проходом», «косогор», «песчаный участок», «змейка», «габаритная восьмерка», «прямоугольный проход» и «S-образное препятствие» продемонстрировали водители бронетранспортеров.

Протяжённость маршрутов на специально подготовленной трассе на участке морского побережья полигона составила более 14 км.

Всего в соревнованиях участвовало более 200 военнослужащих в составе 8 команд от военных округов, в том числе береговых войск Северного флота, а также Воздушно-десантных войск, Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского.

Специалисты ПЗРК «Игла», занявших призовые места, войдут в сборную Вооруженных Сил Российской Федерации и примут участие в международном этапе конкурса «Чистое небо», который состоится с 23 августа по 5 сентября 2020 года также на полигоне Ейский.

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