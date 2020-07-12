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12.07.2020 (12:43)

Вертолеты Ми-8 и Ми-26 перелетели с полуострова Ямал на Урал

Вертолеты Ми-8 и Ми-26 Центрального военного округа выполнили перелет с полуострова Ямал в Челябинскую область после завершения задачи по доставке военнослужащих экологического взвода.

Экипажи транспортно-боевого вертолета Ми-8 и тяжёлого многоцелевого транспортного вертолёта Ми-26 выполнили около 60 вылетов по доставке военнослужащих экологического взвода, а также специального оборудования общим весом около 300 тонн на мыс Мааре-Сале полуострова Ямал. Кроме того, вертолеты доставили на внешней подвеске специальное образование для спрессовывания металлических бочек и два модуля для будущего стационара научного центра изучения Арктики.

Силами военнослужащих экологического взвода планируется убрать 676 тонн мусора на территории в 4 га на мысе Марре-Сале. К работе привлечены 32 военнослужащих, а также 23 единицы техники. Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Кроме того, на мысе Марре-Сале был развернут полевой автономный лагерь, в который входят места проживания, пункт питания, а также полевой хлебозавод. Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки металла и прессования.

К выполнению задач военнослужащие приступили 10 июня. Работы продлятся до 1 октября. В 2020 году силами экологического взвода планируется закончить эту очистку.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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