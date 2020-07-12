12.07.2020 (12:27)
Около 10 блюд татаро-башкирской кухни отведали российские военнослужащие в Таджикистане
Для российских военнослужащих 201-й военной базы в Таджикистане состоялся День национальной кухни татаро-башкирских народов. Тыловые службы для кулинарного праздника приготовили около 10 различных блюд.
В праздничное меню были включены блюда, основными ингредиентами которых исторически являются лапша, мясо и рис. На первое к столу военнослужащим были поданы токмач (суп-лапша), суп-куллама со сметаной и солянка по-татарски. Среди вторых блюд были мясо по-татарски с макаронами, плов «Казанский» и азу.
Также военнослужащим предложили отведать большое разнообразие закусок, среди которых салат говяжий со свеклой, салат «Чингисхан», салат с колбаской по-татарски и салат с курагой. Кроме того, на столах было множество национальных сладостей, приготовленных по разным рецептам, а также чай, морс и кисель.
Дни национальной кухни в 201-й военной базе проводятся один раз в месяц с целью разнообразия питания, сплочения воинских коллективов, укрепления морального и боевого духа военнослужащих.