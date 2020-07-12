12.07.2020 (12:18)

Комплекс техники войск связи завершил перевод системы управления Ельнинской мотострелковой дивизии ЗВО на новый уровень

Комплекс техники войск связи завершил перевод системы управления Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа на новый уровень организации.

Новая техника была получена по программе Гособоронзаказа в 2020 году.

Комплекс станций предназначен для обеспечения единой системы управления тактического звена и входит в единую систему управления войсками: «Акация-М» и «Монолог», устойчивой к воздействию системами радиоэлектронного подавления и слежения.

Техника для работы единой системы управления тактического звена позволит связистам решать задачи по формированию сигналов боевого управления, анализу изменений оперативно-тактической обстановки и боевого состава своих подразделений и сил противника, сбору и обработке информации.

Всего военнослужащие подразделений войск связи Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа получили около 110 единиц специальной военной техники и оборудования.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице