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12.07.2020 (12:00)

На Северном флоте начался подготовка к чемпионату по гребно-парусному спорту

Сегодня на Северном флоте в акватории Губы Грязная прошла тренировка команды армейского корпуса по гребно-парусному спорту. Спортсмены тренировались на шестивёсельных шлюпках Ял-6 на дистанции 2000 метров на вёслах и под парусом.

Армейцы приступили к подготовке к ежегодному чемпионату Северного флота по гребно-парусному спорту. По сложившейся традиции чемпионат проходит в преддверии Дня Военно-Морского Флота России.   Гонка проходит  в Кольском заливе по маршруту от Полярного до Североморска.

Гребно-парусный спорт является отличительным видом спорта для всех военных моряков, который не только поддерживает старинные традиции, зародившиеся ещё в парусном флоте, но и способствует высокой морской выучке, а также развитию силы и выносливости. Подготовка гребцов на Северном флоте ведётся круглогодично. В осенне-зимний период и весной спортсмены вырабатывают силу и выносливость на тренажерах в спортивных залах. Тренировки на воде проходят в летние месяцы.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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