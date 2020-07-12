12.07.2020 (11:44)

Разведчики ЮВО из Волгоградской области повысят профессиональное мастерство в горах Северной Осетии

Разведчики соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, убыли в горный учебно-тренировочный комплекс «Дарьял» в Северной Осетии для прохождения курса горной подготовки.

Военнослужащие, будут выполнять учебно-боевые задачи с использованием современного переносного комплекса разведки и связи «Стрелец», штатного стрелкового оружия с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, а также специальной горной экипировки и снаряжения.

Разведчики также выполнят нормативы по огневой, тактико-специальной подготовке и вождению боевых машин в горно-скалистой местности.

Военнослужащие спецподразделений получат практику в движении по горным склонам, преодолении скал, природных препятствий и водных преград, в организации воздушной переправы и эвакуации раненых с использованием специального современного горного снаряжения.

Все занятия на полигоне «Дарьял» будут проведены в диапазоне высот от

1,3 тыс. до 3 тыс. метров над уровнем моря, что накладывает определенную специфику на проводимые занятия.

В завершение сбора в конце текущего месяца будут проведены контрольные занятия в виде соревнований разведывательных подразделений.



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