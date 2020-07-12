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12.07.2020 (11:40)

Командующий гвардейской танковой армии ЗВО проверил ход боевой подготовки соединений и воинских частей в Нижегородской области

Командующий гвардейской танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель совершил рабочую поездку в соединения и воинские части в Нижегородской области.

В ходе поездки генерал-лейтенант Сергей Кисель проверил качество организации и проведения занятий по боевой подготовке с военнослужащими танковых, мотострелковых, артиллерийских и разведывательных соединений. Также командующий армии оценил эффективность деятельности командиров частей по организации военно-политической работы, поддержанию правопорядка и воинской дисциплины.

В ходе рабочей поездки командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель провел ряд совещание по вопросам строительства новой казармы, столовой в Мулинском гарнизоне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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