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12.07.2020 (11:24)

В армейском корпусе Балтийского флота завершилось увольнение военнослужащих по призыву, отслуживших установленные сроки

12 июля 2020 года домой после увольнения в запас убыли последние военнослужащие, прибывшие в армейский корпус весной 2019 года и отслужившие установленные сроки в общевойсковом объединении по призыву.

Всем увольняемым военнослужащим было оказано содействие в приобретении проездных билетов от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест постановки на воинский учёт, а также индивидуальных средств защиты - медицинских масок. Доставка военнослужащих, уволенных в запас, до железнодорожных вокзалов и аэропортов осуществлялась на автотранспорте Минобороны России, прошедшем специальную обработку.

Всего за несколько месяцев с военной службы было уволено около 2 000 военнослужащих по призыву, которые проходили военную службу в соединениях и воинских частях армейского корпуса по призыву, дислоцированных в Калининградской области.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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