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12.07.2020 (11:14)

Танкисты Балтийского флота учатся действовать в нештатных ситуациях под водой

В ходе учебных мероприятий экипажи боевых машин отработают действия при отказе техники, и в других нештатных ситуациях во время преодоления водных преград и подводного вождения.

Занятия проходят на комплексе легководолазной подготовки в г. Советске Калининградской области. На специально затопленном макете танка военнослужащие выполняют нормативы по использованию специального изолирующего противогаза.

После этого военнослужащие отрабатывают порядок действий при покидании затопленной боевой машины. Также танкисты осваивают особую сигнальную систему, позволяющую подавать команды в условиях плохой видимости, ограниченного пространства и отсутствия воздушной среды.

Перед тем, как приступить к занятиям, все военнослужащие выполнили нормативы по плаванию и сдали зачеты по требованиям безопасности.

Всего к занятиям привлечены более 100 военнослужащих. После прохождения курса легководолазной подготовки танкисты приступят к подводному вождению.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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