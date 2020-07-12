12.07.2020 (09:53)

Тактический воздушный десант ЮВО уничтожил центр управления боевыми действиями «противника» во время учения в Южной Осетии

Тактический воздушный десант (ТакВД) российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированный в Южной Осетии, в рамках тактического учения совершил высадку в заданном горном районе с задачей захвата и уничтожения выявленного центра управления боевыми действиями условного противника и овладения выгодным рубежом при поддержке армейской авиации.

Транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8АМТШ обеспечили оперативную доставку личного состава соединения в район планируемой высадки десанта. Ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» обеспечили прикрытие войск и ТакВД.

В кратчайшие сроки военнослужащие овладели выгодными позициями в горной местности, организовали огневые засады против диверсионных разведывательных групп условного противника и уничтожили центр управления боевыми действиями условного противника.

Воздушный десант ЮВО прикрыл основные силы соединения в момент их прибытия в район учебно-боевой операции по противодействию прорыва государственной границы условным противником.

Тактическое учение прошло совместно с Вооруженными силами Южной Осетии. В нем приняли участие более 3,5 тыс. военнослужащих, было задействовано около 800 единиц военной техники.

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