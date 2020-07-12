12.07.2020 (11:59)

Результаты научной деятельности организаций инженерных войск продемонстрируют на Форуме «АРМИЯ-2020»

В рамках научно-деловой программы форума военно-научным комитетом инженерных войск и Центральным научно-исследовательским испытательным институтом инженерных войск спланированы к проведению круглые столы, посвященные перспективам развития средств инженерного вооружения с применением инновационных технологий и разработок отечественной науки и оборонной промышленности.

На стенде и площадках Управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации посетителям форума будут представлены результаты научной деятельности организаций инженерных войск, воплощенные в разрабатываемые, а также принятые на снабжение и применяемые в войсках образцы средств инженерного вооружения.

VI Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020» состоится в августе 2020 года на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.), полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

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