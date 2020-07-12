12.07.2020 (12:01)

В соединении Дальней авиации в Амурской области прошли учения авиационных спасателей

В Амурской области на базе соединения Дальней авиации прошли практические тренировки летного состава и специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы по прыжкам с парашютом.

Летчики и штурманы авиационного полка отработали нормативы по аварийному покиданию воздушного судна с парашютом, авиационные спасатели отработали задачи по проведению поисково-спасательных работ с целью оказания помощи экипажу воздушного судна, условно потерпевшего бедствие. В ходе тренировки специалисты отработали обнаружение места бедствия с воздуха, а также эвакуацию пострадавших с помощью вертолета Ми-8амтш.

При выполнении данных нормативов использовались парашютные системы «Арбалет-2» и парашюты «Д1-5У», «Мальва-24»

Прыжки выполнялись с высот от 800 до 3000 метров.

Также в ходе тренировок были отработаны нормативы на точность приземления на ограниченную площадку, а также подготовка к выполнению повторного прыжка.

За время проведения тренировок выполнено более 100 прыжков. Учебно-тренировочные прыжки такого характера являются обязательной программой подготовки летного состава, для получения допуска к полетам и проводятся регулярно не менее двух раз в год.

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