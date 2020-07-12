Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.07.2020 (12:01)

В соединении Дальней авиации в Амурской области прошли учения авиационных спасателей

В Амурской области на базе соединения Дальней авиации прошли практические тренировки летного состава и специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы по прыжкам с парашютом.

Летчики и штурманы авиационного полка отработали нормативы по аварийному покиданию воздушного судна с парашютом, авиационные спасатели отработали задачи по проведению поисково-спасательных работ с целью оказания помощи экипажу воздушного судна, условно потерпевшего бедствие. В ходе тренировки специалисты отработали обнаружение места бедствия с воздуха, а также эвакуацию пострадавших с помощью вертолета Ми-8амтш.

При выполнении данных нормативов использовались парашютные системы «Арбалет-2» и парашюты «Д1-5У», «Мальва-24»

Прыжки выполнялись с высот от 800 до 3000 метров.

Также в ходе тренировок были отработаны нормативы на точность приземления на ограниченную площадку, а также подготовка к выполнению повторного прыжка.

За время проведения тренировок выполнено более 100 прыжков. Учебно-тренировочные прыжки такого характера являются обязательной программой подготовки летного состава, для получения допуска к полетам и проводятся регулярно не менее двух раз в год.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
Боевые расчеты С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС и ПВО отразили удары условного воздушного противника
В Саратовском соединении дальней авиации прошли командирские полеты
В Санкт-Петербурге состоялась первая тренировка морской авиации к Главному военно-морскому параду
В подмосковном парке «Патриот» прошли сборы специалистов военно-политической работы Воздушно-космических сил

Метки:
ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false