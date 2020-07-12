Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.07.2020 (10:00)

В ходе военно-спортивного праздника, посвящённого Дню ВМФ в Севастополе будут показан новый эпизод, связанный с историей Черноморского флота

На Черноморском флоте в ходе военно-спортивного праздника, посвящённого Дню ВМФ, будет показан новый исторический эпизод, отражающий события освобождения Севастополя 9 мая 1944 года.

Артисты драматического театра флота им. Б. Лавренёва и участники клубов любителей истории в военной форме периода Великой Отечественной войны продемонстрируют эпизод захвата с моря плавпричала с проведением боя за высадку десанта при огневой поддержке с воздуха, которую продемонстрирует пилот самолета Як-52 регионального отделения ДОСААФ России в г. Севастополе.

Кроме того, в этом году в сценарии праздника будет возобновлён показ эпизода «33 богатыря» в ходе которого зрители увидят выход из-под воды 33 водолазов в легководолазном снаряжении.

Мероприятия празднования Дня ВМФ в Севастополе пройдут 26 июля.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Экипажи Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота в ходе учения осуществили дозаправку в небе над Крымом
В армейском корпусе Черноморского флота завершился лагерный сбор подразделений разведки
Экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота выполнил глубоководное погружение с покладкой на грунт
На Черноморском флоте началось двухстороннее батальонное тактическое учение подразделений армейского корпуса

Метки:
Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false