12.07.2020 (08:53)

Связисты Воздушно-десантных войск одержали уверенную победу на Всеармейском этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений связи «Уверенный прием»

Команда Воздушно-десантных войск стала первой на конкурсе по полевой выучке среди подразделений связи «Уверенный прием», проходивший в период с 7 по 10 июля с.г. на базе Военной академии связи (г. Санкт-Петербург), по итогам которого будет сформирована команда страны для участия в Международном этапе конкурса в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020». Всего в во Всеармейском этапе конкурса приняло участие 9 команд, представляющих все виды и рода войск, Военную академию связи и другие управления и ведомства Российской Федерации.

В состав команды ВДВ вошли представители гвардейских соединений ВДВ из Пскова, Ульяновска и подмосковных Медвежьих Озер, не раз защищавших честь страны, Вооруженных Сил России и Воздушно-десантных войск на международных соревнования в рамках Армейских международных игр и неизменно принося только победу.

«В ходе конкурса, участникам предстояло пройти тестирование на знание радиокодов и радиосокращений, осуществить прием на слух и передавать радиограмму имитатором ДКМ и вертикальным телеграфным ключом, принять участие в радиоэстафете и радиоориентировании на местности. Было очень сложно, но мы все преодолели, так как в год 90-летия прославленных Воздушно-десантных войск мы не могли показать другой результат. Десантники всегда были, есть и будут на передовых позициях» - отметил представитель команды, главный инспектор отдела связи и АСУ штаба Воздушно-десантных войск подполковник Константин Бондарь.

Уверенно выиграв два этапа из четырех, а в остальных заняв призовые места, десантники-связисты заняли общекомандное первое место.

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