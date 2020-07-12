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12.07.2020 (08:40)

В Приморье сотрудниками ВАИ проводится акция «Автошина»

В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) сотрудниками территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) проводится акция «Автошина».

В Уссурийском местном гарнизоне данная акция проводится с целью пресечения случаев использования военных транспортных средств с автошинами, остаточная глубина рисунка протектора которых менее допустимой. Также военные автоинспекторы  проверяют состояния автошин на предмет пробоев и порезов. Кроме того проверяется правильность установки,  наличие всех гаек (болтов) крепления колесных дисков.

Целью данных мероприятий является проверка состояния автомобильных шин транспортных средств и общая готовность техники соединений и воинских частей к эксплуатации.

Акция «Автошина» завершится 17 июля 2020 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , ВАИ
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