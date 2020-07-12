12.07.2020 (08:36)

В общевойсковом объединении ВВО в Бурятии состоялась тренировка по антитеррору

В Республике Бурятия, в соединениях и войсковых частях Восточного военного округа, на текущей неделе проведена комплексная тренировка с подразделениями антитеррора.

При получении сигнала военнослужащие отработали задачи по оперативному выводу техники, прибытию в назначенный район, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также взаимодействию в ходе операции с другими силовыми подразделениями.

Особое внимание руководства комплексной тренировкой было уделено вопросу управления подразделениями. Так с помощью многофункциональных портативных радиостанций комплекса «Азарт», командирами подразделений, корректировались тактика действий, подчиненного личного состава.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымовых шашек.

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