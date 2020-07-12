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12.07.2020 (08:34)

На базе полигона ВВО на Сахалине завершился слет «Юнармейцев»

На острове Сахалин на базе танкового полигона армейского корпуса Восточного военного округа закончились шестые сборы с представителями движения «Юнармия». В этом году окунуться в армейскую жизнь  решили 160 детей от 8 до 18 лет. Неделю ребята осваивали огневую подготовку, выполняя  упражнения из стрелкового оружия,  изучали рукопашный бой.

Для 160 ребят из 16-ти районов Сахалинской области была подготовлена насыщенная программа. Школьники  выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия, овладели азами рукопашного боя, изучили основные правила оказания первой медицинской помощи.

Военно-полевые сборы для представителей движения «Юнармия» проводятся ежегодно. Много молодых ребят, желающих стать частью движения, испытывают себя на прочность.

В завершении сбора кандидаты желающие присоединиться к движению  приняли присягу и получили  свои первые значки. Именно с этого момента у них начинается новая  «Юнармейская» жизнь.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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