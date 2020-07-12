12.07.2020 (08:26)
В военный госпиталь ТОФ на Камчатке поступил новейший цифровой маммограф
На Камчатке в филиал №3 Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота поступило новое медицинское оборудование.
В рентгенологическом кабинете госпиталя установлен современный маммограф рентгеновский цифровой «Маммо-5МТ», который предназначен для проведения скрининговых исследований с минимальной лучевой нагрузкой. Аппарат обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения молочной железы необходимой для точной диагностики.
В настоящее время оборудование введено в строй и на нем уже проведено более 300 обследований.
Филиал №3 ВМКГ МО РФ расположен в главной базе подводных лодок Тихоокеанского флота и является важным лечебным учреждением города Вилючинска. Здесь оказывают специализированную и квалификационную медицинскую помощь военнослужащим, офицерам запаса и в отставке, членам семей военнослужащих, а также гражданам города подводников.