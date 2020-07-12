12.07.2020 (08:26)

В военный госпиталь ТОФ на Камчатке поступил новейший цифровой маммограф

На Камчатке в филиал №3 Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота поступило новое медицинское оборудование.

В рентгенологическом кабинете госпиталя установлен современный маммограф рентгеновский цифровой «Маммо-5МТ», который предназначен для проведения скрининговых исследований с минимальной лучевой нагрузкой. Аппарат обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения молочной железы необходимой для точной диагностики.

В настоящее время оборудование введено в строй и на нем уже проведено более 300 обследований.

Филиал №3 ВМКГ МО РФ расположен в главной базе подводных лодок Тихоокеанского флота и является важным лечебным учреждением города Вилючинска. Здесь оказывают специализированную и квалификационную медицинскую помощь военнослужащим, офицерам запаса и в отставке, членам семей военнослужащих, а также гражданам города подводников.

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