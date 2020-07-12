12.07.2020 (01:05)

В Энгельсском соединении Дальней авиации прошел День безопасности полетов

В авиационных полках Дальней авиации в Калужской, Мурманской и Саратовской областях прошли занятия, посвященные безопасности полетов.

Данные занятия проводятся регулярно, с целью совершенствования знаний руководящих документов личным составом авиационных экипажей.

На первом этапе в учебных классах с военнослужащими были произведены разборы авиационных инцидентов и изучение требований руководящих документов по недопущению ошибочных действий экипажей воздушных судов.

После чего летные экипажи приступили к практической отработке на учебных тренажерах разобранных ранее вопросов, а также отработке правильного алгоритма действий в аварийной обстановке при проведении полетов.

«Занятия проводятся регулярно, они имеют большое значение как для летного состава, так и для инженерно-технического. Мы стараемся уделить большое внимание всем мелочам, которые могли бы повлечь за собой какие-либо негативные последствия. Данные, предоставляемые службой объективного контроля, тщательно просматриваются и каждому летчики индивидуально, подробно доводятся его ошибки», – подчеркнул командир авиационной части полковник Александр Симоненко.

В новом периоде обучения в соединении запланированы целый ряд специальных практических занятий по безопасности полетов.

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