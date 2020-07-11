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11.07.2020 (18:42)

В Ленинградской области мотострелки общевойсковой армии ЗВО в ходе учений уничтожили превосходящие силы противника

На территории общевойскового полигона общевойсковой армии Западного военного округа, расположенной в Ленинградской области, военнослужащие отдельной Севастопольской гвардейской мотострелковой в ходе двухсторонних ротных тактических учений уничтожили  превосходящие силы условного противника.

После подъема по тревоге  подразделения совершили марш в назначенный район и приступили к занятию обороны, организации управления и связи.  В ходе выдвижения колонны бронетехники военнослужащие отработали действия при применении условным противником оружия массового поражения, преодолении искусственных заграждений, а также  отражении нападения  диверсионно-разведывательных групп.

В рамках основного этапа учения мотострелки совершенствовали действия в ведении  оборонительного и наступательного боя днем и ночью, нанесении огневого поражения противника из штатного вооружения и военной техники.

Ключевой особенностью учений стало разрешение обороняющейся стороной нескольких тактических задач в короткий промежуток времени. Наступающие подразделения, согласно плану учения, были усилены беспилотными летательными аппаратами, проводящими разведку опорного пункта роты и минометными расчетами, осуществляющими непрерывное огневое поражение.

Кроме того, военнослужащие обеих сторон закрепили навыки в оказании первой медицинской помощи и транспортировке раненых, отрывке окопов для стрельбы лежа и стоя, эвакуации поврежденной техники на пункты сбора.

К участию в учениях было привлечено более 400 военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки боевые машины пехоты БМП-2,  120-мм минометы 2Б-11 а также комплексы  беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Мотострелковые войска
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