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11.07.2020 (18:37)

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» реактивная артиллерия ЗВО отразила атаку условного противника

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» военнослужащие отдельной артиллерийской бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа подавили наступление условного противника.

Батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г», «Ураган» совершили марш в район развертывания для подавления развивающийся атаки условного противника. По прибытии на позиции боевые машины подготовили к стрельбе, и приступили к наведению реактивных систем по полученным целеуказаниям. С помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» была совершена разведка с воздуха и обнаружение идущей боевой колонны условного противника. Из района развертывания был открыт залповый огонь по живой силе и бронированной технике условного противника. Своевременное обнаружение позволило подавить условную атаку войск, не дав им прибыть в район развертывания для подготовки наступательной операции.

В учении реактивной артиллерии гвардейской танковой армии ЗВО приняло участие более 500 военнослужащих, а также свыше 250 единиц вооружений и военной техники. Во время учения военнослужащими были отработаны навыки по подготовке, наведению РСЗО и оперативному уничтожению условного противника.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Артиллерия
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