11.07.2020 (16:59)

Российские военнослужащие Приднестровье провели занятие по плаванию для юнармейцев

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по плаванию для юнармейцев.

В ходе занятия которое прошло на территории летнего оздоровительного комплекса «Красная Звезда» начальник физической подготовки проинструктировал юнармейцев по требованиям безопасности при купании в бассейне, а также совместно с инструкторами продемонстрировал правила оказания помощи утопающему человеку.

После теоретической части занятия юнармейцы совместно с инструкторами ОГРВ ПРРМ отрабатывали технику плавания брассом, кролем на груди, кролем на спине, а также баттерфляем.

Командование ОГРВ ПРРМ тесно сотрудничают с руководством юнармейцев, благодаря чему юнармейцы имеют возможность регулярно заниматься на учебно-материальной базе ОГРВ ПРРМ, а также совместно с военнослужащими ОГРВ ПРРМ принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях региона.

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