11.07.2020 (15:41)

В Подмосковье прошло открытие Всеармейского этапа международного кинологического конкурса «Верный друг-2020»

В 470 учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области состоялось торжественное открытие Всеармейского этапа международного кинологического конкурса «Верный друг-2020».

С приветственным словом к командам-участникам выступил главный судья конкурса – начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Владимир Головачев, который пожелал всем удачи в борьбе за победу в конкурсе.

В конкурсе принимают участие 15 мужских и женских расчетов кинологов до 10 человек каждая команда. Кроме того, около 80 служебных собак различных пород от овчарок 4 разновидностей до русского черного терьера, возраст которых от 3 до 5 лет.

После прохождения торжественным маршем участникам и гостям были продемонстрированы показательные выступления военнослужащих отдельной комендантской роты Преображенского полка, которые показали строевые приемы с оружием, военнослужащие из соединения Воздушно-десантных войск, отработали приемы армейского рукопашного боя.

Победители соревнований представят Вооруженные Силы России на Армейских международных играх в августе, соревнуясь с командами иностранных государств.

Качество выполнения условий конкурса военнослужащими оценит компетентное жюри.

Справочно:

Кинологи пройдут пять этапов, - это трасса «Дог биатлона» с выполнением стрельбы, продемонстрируют защитную службу, преодолеют 300 метровую полосу препятствий, покажут свою меткость в стрельбе из автомата АК-74 М на этапе «Меткий стрелок» и в составе команды пробегут «Дог биатлон-эстафету».

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