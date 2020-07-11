11.07.2020 (14:10)

В Баренцевом море завершен сбор-поход Северного флота

Сегодня группировка разнородных сил Северного флота, участвовавшая в масштабном сбор-походе в акватории Баренцева моря, приступила к этапу свертывания.

На завершающем этапе сбор-похода в двухстороннем формате были проведены учения, с выполнением практических торпедных стрельб, в ходе которых корабельные группировки разнородных сил противодействовали подводным лодкам.

Всего в рамках сбор-похода, который начался 6 июля, были отработаны зачетные, тактические и специальные учения, выполнено более 30 боевых упражнений.

Как отметил командующий Северным флотом Герой России вице -адмирал Александр Моисеев, под руководством которого проходил сбор-поход, «в ходе данного комплексного мероприятия боевой учебы мы завершили подготовку корабельных группировок и сил флота к действиям по предназначению».

Группировки разнородных сил Северного флота отработали комплекс учений по обеспечению боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил, поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, тактическим приемам и способам нанесения поражения корабельным группировкам условного противника, обороны морского побережья, защиты морских коммуникаций, обеспечения безопасности морской экономической деятельности.

В ходе сбор-похода силы Северного флота решали задачи в акватории Баренцева моря, где они были рассредоточены на площади более 250 тысяч квадратных километров. На различных этапах сбор-похода задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота.

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