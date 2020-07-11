11.07.2020 (14:04)

Морские пехотинцы Северного флота приступили к практическим занятиям по морской десантной подготовке

Личный состав отдельной бригады морской пехоты Северного флота приступил к практическим занятиям по морской десантной подготовке в летнем периоде обучения. В тренировках, которые проходят в губе Грязная Кольского залива, принимают участие военнослужащие батальонов морской пехоты на штатной технике – БТР-80.

До начала тренировок на воде механики-водители прошли подготовку на полигонах соединения и совершили марш из постоянного места дислокации к месту проведения занятий.

В ходе морской десантной подготовки военнослужащие изучают и отрабатывают тактические действия экипажей бронетранспортеров в составе подразделений. В течение следующей недели морские пехотинцы совместно с экипажем большого десантного корабля отработают погрузку и выгрузку техники, как с берега, так и на плаву, выполнят высадку морского десанта способами на плав и на упор.

Занятия по морской десантной подготовке являются неотъемлемой частью боевой подготовки механиков-водителей подразделений сухопутных и береговых войск Северного флота и включают в себя изучение устройства десантных кораблей и десантно-высадочных средств, отработку приемов и способов погрузки и выгрузки личного состава и техники, а также способов преодоления водных пространств на плавающей технике своим ходом.

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