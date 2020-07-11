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11.07.2020 (13:59)

Морские пехотинцы Черноморского флота проводят тренировки по высадке воздушного десанта различными способами

На полигонах Крымского полуострова военнослужащие морской пехоты Черноморского флота приступили к выполнению комплекса мероприятий воздушно-десантной подготовки (ВДП) с выполнением прыжков с парашютом из вертолёта МИ-8.

Всего в отработке учебных плановых мероприятий боевой подготовки принимают участие порядка 300 военнослужащих.

В ходе ВДП личный состав отрабатывает различные приёмы и навыки по высадке тактического воздушного десанта, как посадочным способом, так и «по штурмовому» в режиме зависания вертолёта или на ходу с высоты 2-3 метров в полном боевом снаряжении.

Также морские пехотинцы проводят занятия по огневой подготовке, на которых совершенствуют свои навыки в ведении стрельбы из стрелкового оружия по наземным мишеням с воздуха из транспортного отсека вертолёта.

Помимо этого, подразделения отрабатывают нормативы по сбору десанта в назначенной точке после приземления и совершении марша на различные дистанции.

Мероприятия проводятся в соответствии с планом деятельности сил (войск) Черноморского флота на летний период обучения 2020 учебного года.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Воздушно-десантная подготовка
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